O padeiro que aos 28 anos chegou a especialista em Proteção Civil no Governo

A primeira vítima do casos das golas (e kits) inflamáveis comprados pela Proteção Civil chama-se Francisco José da Costa Ferreira. Nascido a 6 de julho de 1989, tem o 12º ano e a 13 de novembro de 2017 foi nomeado "para exercer funções de técnico especialista no meu Gabinete, nas suas áreas de especialidade". Assinado: o Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Tavares Neves.



Francisco Ferreira é líder da concelhia do PS em Arouca. O JN diz hoje que era era padeiro numa pastelaria em Vila Nova de Gaia, propriedade do irmão. No despacho de nomeação é dito que era "Gestor industrial (2013-2017)". O seu vencimento foi de €3.575,46 brutos (ou seja, 2.170,76 líquidos).



Relacionado Adjunto do secretário de Estado demite-se após polémica dos kits inflamáveis Líder do PS/Arouca assume ter recomendado empresa para compra de golas inflamáveis Rui Rio defende que Ministério Público investigue negócio dos kits com materiais inflamáveis Proteção Civil consultou empresa de bordados para golas antifumo Secretário de Estado responsabiliza Proteção Civil pela compra de kits Golas antifumo da Proteção Civil custaram o dobro do preço de mercado Jardim "100% de acordo com aquilo que Rui Rio tem feito" com críticos





Foxtrot Aventura: Venda à Proteção Civil foi única e exclusiva Ricardo Fernandes, o responsável da Foxtrot Aventura que assinou os contratos polémicos com a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANEPC), garante à SÁBADO que nos cadernos de encargos referentes aos contratos do kit de autoproteção e das golas que forneceu não havia referência a material de proteção.







Em maio, a Foxtrot é uma das cinco empresas convidadas para participar num concurso da Autoridade Nacional da Proteção Civil no âmbito do programa "Aldeia Segura, Pessoas Seguras". Acabaria por ganhar a Foxtrot, como é público. E como se soube hoje, foi Francisco Ferreira a indicar as empresas.



Não foi possível obter um esclarecimento do agora demissionário adjunto do secretário de estado sobre por que convidou uma empresa de turismo de natureza acabada de criar e sem qualquer negócio até então, segundo a SÁBADO apurou no site Informa D&B. O dono da Foxtrot não quis prestar esclarecimentos à SÁBADO.