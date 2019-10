"Conseguimos". A comemoração de um objetivo cumprido só a muito custo foi arrancada do líder do PAN André Silva , ainda que os bons resultados se antevissem há muito. Recusando-se a celebrar antes da hora, o partido foi dando, ao longo da tarde e noite eleitorais, os sinais de uma relativa vitória anunciada.Primeiro, reagindo com apreensão aos elevados números da abstenção; logo, às projeções do fecho das urnas, assinalando a certeza da formação de um grupo parlamentar; e, progressivamente, deixando mostrar a felicidade com a confirmação de cada deputado eleito. Quando André Silva chegou à sede de campanha do PAN, no Palácio Pimenta, ainda não se confirmara a eleição de qualquer candidato, mas já se faziam as contas do discurso vitorioso.Contas essas cujo resultado seria um redondo 4, um número muitas vezes reiterado por André Silva - repetiu "Estes quatro deputados vão ser a vossa voz" mais de uma dezena de vezes - num discurso que se pretendeu otimista, mas também combativo e irreverente: referiu que o partido quadruplicou a sua presença parlamentar "a contragosto de todos aqueles que olharam o PAN como um epifenómeno ou uma moda". Na Assembleia da República, ao lado de André Silva estarão Bebiana Cunha, Inês Sousa Real e Cristina Rodrigues.Rodeado de cerca de uma centena de apoiantes a gritar o principal mote do partido - "Este é o momento, mais PAN no parlamento" - o líder içou as suas principais bandeiras, afirmando que "as indústrias que poluem e destroem os ecossistemas não podem continuar a laborar na impunidade" e que, apesar de não contarem "com a simpatia de tantos setores influentes da sociedade", o PAN conta "com aquilo que realmente importa em política: a confiança dos eleitores".Uma linha discursiva que terá agradado a Carlos, reformado e um dos primeiros a comparecer no local, que lamentava o facto de "os grandes interesses mundiais serem surdos" à crise ambiental. Foi um dos motivos que o atraiu ao PAN: o facto de se tratar de uma "causa universal", que se prende com a "valorização do ar que respiramos".André Silva frisou também essa universalidade, numa palavra que deixou "a quem não votou ou votou em outros partidos: o PAN estará cá para todos, porque os nossos valores a todos aproveitam". Valores que passam pelas alterações climáticas e pelos direitos dos animais, mas também, para o deputado, pelo "combate à corrupção", a "erradicação da pobreza", a "denúncia e repúdio de regimes totalitários", a "igualdade de género" ou os "modelos inovadores de educação".À semelhança do que fez durante a campanha, André Silva deixou duras críticas aos opositores, saudando a perda de mandatos da "maioria conservadora constituída por PSD, CDS e PCP" e salientando, em particular, os ideais "extremistas e perigosos do CDS e do Chega" de André Ventura.Ainda assim, e mesmo recusando confirmar quaisquer planos de viabilizar um governo minoritário do PS, o PAN mostrou-se conciliador ao vincar que está "aberto ao diálogo" para fazer avançar as suas causas e propostas. Uma posição que terá agradado a muitos dos seus apoiantes: Luís Galrito, que diz que as propostas do partido "têm sido cada vez mais aceites por membros do PS ou do PSD" e que "acordos têm de acontecer"; ou Carolina Esteves, que sempre votou PS até ao surgimento do PAN, e que se sente confortável com o estabelecimento de pontes "desde que não vão contra os seus princípios": um compromisso assumido por André Silva e pelo PAN para estes quatro anos.