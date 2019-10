INEM reforça acordos com bombeiros por falta de ambulâncias

Foram 38 os contratos sazonais celebrados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) com corporações de bombeiros de todo o País. O objetivo da decisão foi aumentar o número de ambulâncias disponíveis.

Segundo dados do INEM citados pelo Jornal de Notícias, nos meses de junho, agosto e setembro, a taxa de inoperacionalidade das Ambulâncias de Emergência Médica (AEM) foi de 11,5%. As paragens devem-se a questões médicas e falta de pessoal, situação que se agrava durante os períodos de férias. Daí que, os acordos sazonais para os Postos de Emergência Médica, criados para situações pontuais e reforçar os serviços em períodos de aumento de população, sejam casa vez mais usados como recurso para o dia-a-dia.

A mesma fonte revelou oito dos 38 protocolos foram celebrados no norte, sete no centro, 12 em Lisboa e 11 no Algarve. A maioria (35) esteve em funcionamento entre abril e final de setembro e já foram os 38 desativados. Ainda assim, podem voltar a funcionar no final do ano, tal como aconteceu em anos anteriores.

Em 2018, foram os bombeiros que fizeram 64% do serviço de emergência pré-hospitalar.