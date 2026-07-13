BE questiona Câmara de Almada se está a prevenir risco de contaminação da água

Embora a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos e os SMAS garantam a qualidade da água, o BE teme que "a ausência de pressão interna" nas tubagens facilite "a infiltração de águas exteriores e potenciais contaminantes".

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A deputada do Bloco de Esquerda (BE) na Assembleia Municipal de Almada apresentou esta segunda-feira um requerimento à presidente da Câmara Municipal, a exigir esclarecimentos sobre riscos de contaminação da rede de abastecimento de água na sequência dos cortes.



Presidente da Câmara de Almada sugere que "aumento da população" pode ter contribuído para falta de água ANTÓNIO COTRIM/LUSA_EPA

Joana Sales questiona Inês de Medeiros se estão em curso medidas de controlo da qualidade da água, após a ativação do plano de contingência dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) e dos cortes noturnos totais em 11 zonas do concelho, entre as 22h00 e as 06h00, circunstância que, para o BE, levanta "sérias preocupações técnicas e de saúde pública" que é "urgente mitigar".

"Que medidas extraordinárias e concretas de controlo da qualidade da água estão a ser realizadas ao longo da rede de distribuição para monitorizar e neutralizar o risco de contaminação por infiltração externa após os sucessivos cortes?", refere o comunicado hoje emitido.

A representante bloquista na Assembleia Municipal de Almada questiona ainda o executivo de Inês de Medeiros se já equacionou aplicar "o princípio da precaução", recomendando formalmente à população "a fervura da água utilizada para beber ou cozinhar antes do seu consumo", e qual a fundamentação técnica para descartar essa medida preventiva.

Embora a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e os SMAS garantam a qualidade da água, o BE teme que as "perdas reais significativas de água na rede" e "a ausência de pressão interna" nas tubagens devido às interrupções de caudal criem "um efeito de vácuo nas condutas", que facilite "a infiltração de águas exteriores e potenciais contaminantes", através das fissuras nas tubagens.

"A segurança sanitária dos munícipes não pode ser gerida apenas com base em garantias genéricas. A física das redes de distribuição é clara: onde há fugas e perda de pressão, há risco de vácuo e aspiração de contaminantes do solo. O princípio da precaução exige que os serviços técnicos provem que este risco está sob controlo extraordinário ou, caso contrário, que se alerte preventivamente a população", salienta a deputada, citada pelo comunicado.

Desde o início do mês que têm sido relatadas sucessivas falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a Câmara Municipal decretado situação de alerta.

Entre as medidas já anunciadas por aquela autarquia do distrito de Setúbal está o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho, das 22:00 às 06:00 do dia seguinte, e a proibição de todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.