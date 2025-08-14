Seis urgências de Ginecologia e Obstetrícia encerradas no feriado e três até domingo

No feriado (sexta-feira) vão estar encerradas as urgências de Ginecologia e Obstetrícia dos hospitais Garcia de Orta (Almada), São Bernardo (Setúbal), Vila Franca de Xira, Santarém, Caldas da Rainha e Santo André (Leiria).

Seis urgências de Ginecologia e Obstetrícia vão estar encerradas na sexta-feira, feriado, incluindo três que também não vão abrir portas durante todo o fim de semana, segundo dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde.



Urgências de Ginecologia e Obstetrícia encerradas em hospitais, incluindo Garcia de Orta e Vila Franca de Xira Paulo Duarte/Jornal de Negócios

De acordo com as escalas consultadas pela Lusa na quinta-feira, no feriado (sexta-feira) vão estar encerradas as urgências de Ginecologia e Obstetrícia dos hospitais Garcia de Orta (Almada), São Bernardo (Setúbal), Vila Franca de Xira, Santarém, Caldas da Rainha e Santo André (Leiria).

Há três hospitais onde, além do feriado, os serviços de urgência daquela especialidade também não estarão a funcionar durante todo o fim de semana: São Bernardo, Vila Franca de Xira e Caldas da Rainha.

Durante o fim de semana, estarão igualmente encerradas as urgências do Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro, que só reabrem na segunda-feira, e no domingo também o Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, estará sem urgência de Ginecologia e Obstetrícia.

Com constrangimentos durante o fim de semana, as urgências dos hospitais Santo André (Leiria) e São Francisco Xavier (Lisboa) reservam-se às urgências internas e aos casos referenciados pelo CODU/INEM.

A urgência pediátrica do Hospital Vila Franca de Xira vai estar encerrada no sábado e domingo e a do Amadora/Sintra está referenciada, dando resposta apenas a casos urgentes internos ou referenciados pelo CODU/INEM ou pela linha SNS 24.

No caso do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, só serão atendidos os casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o verão e fins de semana prolongados, como acontece esta semana.

As autoridades de saúde apelam à população para, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.