Três bombeiros deram entrada no hospital de Viseu com queimaduras

Lusa 14 de agosto de 2025 às 15:55
"Confirmo que deram entrada aqui no hospital três bombeiros homens. Todos com ferimentos ligeiros, nomeadamente com queimaduras", disse uma fonte do hospital.

Três bombeiros deram esta quinta-feira entrada no hospital de Viseu com queimaduras, tendo sido considerados feridos ligeiros, disse à agência Lusa fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) Viseu Dão Lafões.

Os bombeiros feridos combatiam o incêndio que teve início em Vila Boa, freguesia de Ferreira de Aves, no concelho de Sátão, distrito de Viseu, cerca da 01:00 de quarta-feira.

Ainda na quarta-feira, o incêndio chegou aos municípios de Sernancelhe, também no distrito de Viseu, e ao de Aguiar da Beira, distrito da Guarda.

Pelas 15:00 de hoje, o fogo estava a ser combatido por 493 operacionais, apoiados por 157 veículos e seis meios aéreos, segundo a página oficial na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

