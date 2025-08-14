Três bombeiros deram entrada no hospital de Viseu com queimaduras

"Confirmo que deram entrada aqui no hospital três bombeiros homens. Todos com ferimentos ligeiros, nomeadamente com queimaduras", disse uma fonte do hospital.

Três bombeiros deram esta quinta-feira entrada no hospital de Viseu com queimaduras, tendo sido considerados feridos ligeiros, disse à agência Lusa fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) Viseu Dão Lafões.

"Confirmo que deram entrada aqui no hospital três bombeiros homens. Todos com ferimentos ligeiros, nomeadamente com queimaduras", disse a fonte.

Os bombeiros feridos combatiam o incêndio que teve início em Vila Boa, freguesia de Ferreira de Aves, no concelho de Sátão, distrito de Viseu, cerca da 01:00 de quarta-feira.

Ainda na quarta-feira, o incêndio chegou aos municípios de Sernancelhe, também no distrito de Viseu, e ao de Aguiar da Beira, distrito da Guarda.

Pelas 15:00 de hoje, o fogo estava a ser combatido por 493 operacionais, apoiados por 157 veículos e seis meios aéreos, segundo a página oficial na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).