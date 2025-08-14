Sábado – Pense por si

Portugal

Mais de 110 bombeiros feridos nas últimas três semanas

Lusa 14 de agosto de 2025 às 14:29
O presidente da LBP, António Nunes, disse à Lusa que cerca de metade dos bombeiros, 112, ficaram feridos desde 27 de julho, quando começou a registar-se maior número de fogos.

Cerca de 213 bombeiros ficaram feridos este ano em serviço, 112 dos quais nos incêndios rurais das últimas três semanas, segundo um balanço feito esta quinta-feira pela Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP).

A LBP avança que até 13 de agosto 231 bombeiros ficaram feridos em serviço. Neste periodo, a Liga registou a morte de um bombeiro dos voluntários de Odemira que foi vítima de um acidente com um autotanque em janeiro quando regressava de um incêndio.

De acordo com António Nunes, a maioria dos bombeiros feridos das últimas três semana está diretamente relacionado com o combate às chamas, existindo ainda casos de ferimentos devido a acidentes com carros de bombeiros.

Entre os ferimentos, quase todos ligeiros, estão escaldões, entorses, inalação de fumo e situações de exaustão.

"O balanço dos casos, acompanhados pelo Fundo de Proteção Social do Bombeiro (FPSB), suscita a natural preocupação por parte da Liga dos Bombeiros Portugueses", refere ainda a LBP.

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio desde 2 de agosto e nas últimas semanas têm deflagrado vários incêndios no norte e centro do país que já consumiram mais de metade dos cerca de 75 mil hectares de área ardida este ano.

Tópicos Incêndios Resposta de emergência Liga dos Bombeiros Portugueses Odemira
Mais de 110 bombeiros feridos nas últimas três semanas