Mais de 110 bombeiros feridos nas últimas três semanas

O presidente da LBP, António Nunes, disse à Lusa que cerca de metade dos bombeiros, 112, ficaram feridos desde 27 de julho, quando começou a registar-se maior número de fogos.
Cerca de 213 bombeiros ficaram feridos este ano em serviço, 112 dos quais nos incêndios rurais das últimas três semanas, segundo um balanço feito esta quinta-feira pela Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP).
A LBP avança que até 13 de agosto 231 bombeiros ficaram feridos em serviço. Neste periodo, a Liga registou a morte de um bombeiro dos voluntários de Odemira que foi vítima de um acidente com um autotanque em janeiro quando regressava de um incêndio.
De acordo com António Nunes, a maioria dos bombeiros feridos das últimas três semana está diretamente relacionado com o combate às chamas, existindo ainda casos de ferimentos devido a acidentes com carros de bombeiros.
Entre os ferimentos, quase todos ligeiros, estão escaldões, entorses, inalação de fumo e situações de exaustão.
"O balanço dos casos, acompanhados pelo Fundo de Proteção Social do Bombeiro (FPSB), suscita a natural preocupação por parte da Liga dos Bombeiros Portugueses", refere ainda a LBP.
Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio desde 2 de agosto e nas últimas semanas têm deflagrado vários incêndios no norte e centro do país que já consumiram mais de metade dos cerca de 75 mil hectares de área ardida este ano.
