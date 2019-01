Todos os nove helicópteros de combate a incêndios pertencentes ao Estado estão parados. Pesados Kamov não voam há um ano e contrato de gestão dos três ligeiros terminou no final de 2018.

Seis helicópteros pesados Kamov do Estado estão há um ano sem voar. Comprados em 2006, não são utilizados pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), nem pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) desde o início do ano passado devido a questões jurídicas e indefinições contratuais. A estes acrescem mais três helicópteros ligeiros, cujo contrato de gestão terminou no final de 2018 e para o qual não há lançamento de novo concurso, noticia este domingo o Público.

A gestão dos vários contratos dos meios aéreos, próprios ou de aluguer, é realizada pela Força Aérea mas apresenta atrasos em relação a processos semelhantes no passado. No momento, os helicópteros do Estado ligados à Proteção Civil – seis pesados de marca Kamov e três ligeiros Ecureuil B3 - estão sem quem os possa gerir ou operar e não existem concurso internacional para o aluguer de outros em falta para a época de incêndios deste ano.

Ao jornal, a ANPC garante que vai ser lançado um procedimento pré-contratual de concurso público para a adjudicação dos serviços de operação e manutenção no caso dos helicópteros ligeiros Ecureuil B3. Operados pela empresa Heliportugal, encontram-se em fase de preservação devido ao terminação do seu contrato.

Em dezembro, o jornal já havia anunciado que o Conselho de Ministros havia aprovado a autorização de despesa para que a Força Aérea lance o concurso para serviços de "operação, gestão da aeronavegabilidade permanente e manutenção" dos Ecureuil B3 entre 2019 e 2022.

O caso dos Kamov é mais complicado. Dos seis helicópteros russos do Estado, um deles teve um acidente grave em 2012 e a sua reparação parece improvável devido aos elevados custos. Outros dois sofreram avarias em 2015 e 2016 e estão para reparação. Os últimos três helicópteros – dois estão sem voar desde a época de incêndios de 2017 e o outro desde o início de 2018 – foram ordenados a parar por uma componente vital ter atingido o prazo de vida considerado aceitável pelo regulador, refere a Autoridade Nacional de Aviação Civil ao Público.

Em resposta, a ANPC adianta ainda que "as auditorias e avaliações ainda não foram realizadas, dado que, face à exiguidade temporal, foi dada prioridade à componente mais premente do processo, consubstanciada na assunção pela Força Aérea da posição contratual dos contratos em vigor e no lançamento dos procedimentos pré-contratuais conducentes à locação de meios aéreos complementares para o DECIR [Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais] 2019".

No entanto, no caso dos Kamov, não há qualquer contrato em vigor, daí a divergência quanto ao que fazer por parte da empresa que tinha a gestão desses helicópteros, a Everjets, e o seu regulador devido à peça em falta.