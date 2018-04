O Estado português já pagou os os arranjos que faltavam para que os Kamov pudessem descolar, mas continua a parecer longínqua a concretização da promessa do Ministério da Administração Interna (MAI) de que os três helicópteros pesados vão combater os incêndios este Verão.Os helicópteros continuam sem poder operar devido à falta da peça System Control PC-60, importante para a segurança da aeronave, que custa segundo a Everjets "cerca de 75 mil euros", mas que pode ir aos 300 mil euros, apurou o jornal Público. Sem esta peça, os veículos não vão poder levantar voo.Desde a assinatura do contrato entre o Estado e a Everjets, em 2015, a empresa é responsável por perar os aparelhos, por assegurar a sua manutenção e ainda tem de garantir as condições totais de aeronavegabilidade, sem as quais a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) não atribui licenças de voo.De acordo com o contrato, a Everjets é a responsável por "todos os processos que assegurem, em qualquer momento da sua vida operacional, que a aeronave cumpre os requisitos de aeronavegabilidade vigentes e se encontra em condições que permitam a segurança do funcionamento", duas tarefas que até aqui cabiam à Protecção Civil.A ANAC nega a hipótese de se ver envolvida no conflito entre Estado e Everjets e diz que para dar a licença de voo aos três helicópteros pesados do Estado, precisa de uma de duas soluções: que os helicópteros tenham peças novas (o tal System Control PC-60) ou que a sua congénere russa, a IAC, se responsabilize pela utilização das peças actuais e fora do prazo de validade.