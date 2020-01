O Ministério Público está a investigar uma nova suspeita de crime no processo de contratação dos helicópteros Kamov , em 2014, à empresa Everjets. Segundo o Expresso , em causa está a alegada existência de uma garantia bancária falsa, no valor de mais de 2 milhões de euros, que impediu a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) de a acionar quando o contrato foi quebrado.Os helicópteros Kamov do Estado estão parados há dois anos.