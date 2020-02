O grupo parlamentar do PSD vai dirigir esta sexta-feira uma pergunta ao Ministério da Administração Interna na qual questiona o ministro Eduardo Cabrita sobre a ausência de sistema de busca e salvamento em terra, apontando que há já quatro anos que não existe qualquer meio aéreo pesado que seja propriedade do Estado e esteja operacional.No que considera ser um sinal claro do "estado de degradação" a que o Governo deixou estes meios aéreos chegarem, os sociais-democratas apontam que esse serviço de Busca e Salvamento foi assegurado pelos helicópteros Kamov, pertencentes ao Estado português, mas que há já quatro anos que nenhuma das aeronaves está operacional.O grupo parlamentar do PSD, cujo líder é Rui Rio, questiona assim Eduardo Cabrita sobre se neste momento de que meios o Estado dispõe, e com que disponibilidade, nos períodos diurno e noturno, além de perguntar ainda quais as medidas que o governo pretende desenvolver para ultrapassar estas fragilidades.O documento, subscrito pelos deputados Duarte Marques, Carlos Peixoto, Mónica Quintela, Pedro Rodrigues, André Coelho Lima, Lina Lopes, Cancela Moura, Hugo Carneiro e Luís Marques Guedes, questiona ainda qual o ponto de situação sobre o processo de recuperação dos helicópteros Kamov que pertencem ao Estado e aponta que nem no período diurno o serviço de busca e salvamento é eficaz devido à falta de meios disponíveis.