A FAASA é suspeita em Espanha e Portugal de viciar concursos através de ligações a decisores públicos. Já a Elitellina é investigada em Itália.

Vão operar em Portugal duas empresas suspeitas de concertar os preços de meios aéreos de combates a fogos, avança o Jornal de Notícias.



É o caso da FAASA, investigada em Espanha e Portugal, e da Elitellina, em Itália, que vão fornecer grande parte dos 30 helicópteros que a HeliBravo precisou para vencer o concurso lançado pela Força Aérea. Por 35,5 milhões de euros - muito abaixo dos 66,256 milhões propostos pelo Estado -, de acordo com o relatório do júri do concurso.



Além da Helibravo e o Estado, estavam também na corrida outras três empresas suspeitas de cartelização, duas espanholas e uma moldava. O JN refere ainda que a empresa HTA levantou dúvidas junto do júri sobre os preços e a capacidade da Helibravo assegurar o trabalho.



Ligada à Helibravo, a FAASA é suspeita de viciar concursos através de ligações a decisores públicos, sendo uma das seis empresas suspeitas no âmbito da operação Crossfire. Já a Elitellina é acusada pelo governo italiano de colocar aeronaves ao serviço da Helibravo em 2018.