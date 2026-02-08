Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de fevereiro de 2026 às 21:53

“Vai continuar a manter este radicalismo?”, Camilo Lourenço questiona Ventura após primeiros resultados eleitorais

Comentador da CMTV analisa discurso do primeiro-ministro Luís Montenegro e primeiros resultados das eleições presidenciais.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente