Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de fevereiro de 2026 às 21:56

Eleições Presidenciais 2026: "Vamos conhecer um Presidente bastante diferente daquele que tivemos como candidato"

"Ele [Seguro] vai ter que recompor até a sua família política nos próximos cinco anos", sublinha Rui Batista, editor na agência Lusa.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h