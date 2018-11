Ministério Público voltou a ordenar o arquivamento do processo, dizendo que não foram encontradas novas provas de responsabilidade criminal no caso da morte de Joel Rafael.

Dois anos e meio depois de Joel Rafael, 20 anos, ser agredido, cair inanimado, ser pontapeado no estacionamento da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e morrer, o Ministério Público arquivou o inquérito, pela segunda vez.



"Dizem que foi agredido, mas que não conseguem identificar por quem. A nossa Justiça é lenta, mas quando quer vai atrás dos agressores. O meu Joel foi agredido, morreu e não há culpados?", questionou a mãe do jovem, Paula Queirós, em entrevista ao Correio da Manhã.



Segundo o mesmo jornal, o Ministério Público considera que não foram encontradas novas provas de responsabilidade criminal, mantendo assim o arquivamento que tinha sido determinado em 2017.



