A 10 edição do Rock'n'Law, cujo concerto solidário se realizou no Campo Pequeno, conseguiu angariar cerca de 110 mil euros que vão ser aplicados na construção da casa Porto Seguro, um projecto da Associação Portuguesa Contra a Leucemia. As obras estão previstas para começarem no final de Março de 2019.



Segundo o Diário de Notícias, o valor angariado resultado de um número de espectadores recorde: foram 2200 as pessoas que se deslocaram no passado dia 26 àquele espaço na capital portuguesa. Na última década, o evento já entregou 640 mil euros a causas solidárias.



Este ano, o espectáculo , que contou com nove actuações, abriu com uma banda de juízes, que tocam pelo menos uma vês por mês na sede da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Os Audiência Prévia nasceram em 2016, inspirados pelo evento dos advogados, e foram convidados por Francisco Proença de Carvalho para a edição de 2018. "Estamos sempre disponíveis para intervir civicamente e na luta contra o cancro ainda mais, porque nunca somos de mais uma causa tão abrangente", explicou a magistrada do Tribunal de Évora e vocalista da banda, Mariana Piçarra, em declarações citadas pelo Eco, ainda antes do concerto.



"O Rock'n'Law é uma iniciativa sem fins lucrativos que visa angariar fundos para projectos de Solidariedade. Um evento único e inovador promovido por um grupo de Sociedades de Advogados que, em benefício de projectos de solidariedade social, desenvolveram as suas próprias bandas de música e, em conjunto, atuam em favor de uma causa", explica a organização na sua página oficial.



A casa Porto Seguro vai ficar na Praça de Espanha, em Lisboa, perto do Hospital de Santa Maria e do IPO, os dois centros de transplantes onde os doentes podem ser tratados. Terá oito quartos duplos, onde ficarão um doente e um acompanhante, que vão gerir a sua vida, com a monotorização da APLC.