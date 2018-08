A Segurança Social disponibiliza, a partir desta terça-feira, quatro linhas telefónicas específicas para apoiar as populações afectadas pelo incêndio de Monchique."Na sequência do incêndio que deflagrou em Monchique, no passado dia 03 de Agosto, e do acompanhamento social prestado às populações afectadas, a Segurança Social disponibiliza a partir de hoje linhas telefónicas específicas de apoio, para informação genérica e encaminhamento/agendamento de atendimento", afirma o instituto em comunicado.Para os moradores residentes no concelho de Monchique está disponível o número 300 518 518 e para os de Odemira o número 300 512 950.Quem residir no concelho de Portimão tem à disposição a linha telefónica 300 515 290, enquanto para os moradores no concelho de Silves está disponível o número 300 516 050.Este serviço telefónico está disponível nos dias úteis, entre as entre as 09h00 e as 17h00, informa o Instituto da Segurança Social (ISS).O incêndio rural de Monchique (distrito de Faro, Algarve), combatido por mais de mil operacionais e considerado dominado na sexta-feira (dia 10) de manhã, atingiu também o concelho vizinho de Silves, depois de ter afectado, com menor impacto, os municípios de Portimão (no mesmo distrito) e de Odemira (distrito de Beja).Quarenta e uma pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade (uma idosa que se mantém internada em Lisboa).Segundo o município de Monchique, arderam cerca de 16.700 hectares no concelho.