Segundo inquérito das prisões descarta 'infrações' na morte de Danijoy Pontes

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) já terminou o segundo inquérito interno aberto sobre a morte de Danijoy Pontes, de 23 anos, que aconteceu a 15 de setembro no Estabelecimento Prisional de Lisboa. À SÁBADO, fonte oficial afirma que se concluiu "mais uma vez que não existem quaisquer indícios de prática de infração por parte de trabalhadores e/ou de reclusos do Estabelecimento Prisional de Lisboa que possa ser associada ao decesso do senhor Danijoy Pontes". O caso está a ser investigado pelo Ministério Público (MP) e pela Polícia Judiciária (PJ).



Alice dos Santos, mãe de Danijoy Pontes, foi ouvida pelo instrutor do processo de averiguações da DGRSP mas "do depoimento prestado pela senhora nada resultou de novo uma vez que não fez entrega nem partilhou qualquer imagem onde constasse a existência de sangue na cela e/ou no corpo do falecido recluso, conforme havia publicamente declarado". A imagem a que a DGRSP se refere é uma fotografia do corpo de Danijoy Pontes onde se vê "um grande hematoma na testa, muito grande", relata à SÁBADO Adriano Malalane, advogado de Alice dos Santos. Ao contrário da DGRSP, o advogado garante ter entregado a fotografia aos serviços prisionais. A imagem está ainda na posse do MP.



A DGRSP indicou à SÁBADO que "o único elemento" que Alice dos Santos juntou, no seu depoimento, "foi o de uma gravação áudio de Whatsapp em que uma voz, masculina e anónima, de alguém que refere ter alegadamente sido recluso do Estabelecimento Prisional de Lisboa, diz ter visto sangue". Sobre a gravação, Adriano Malalane diz que era fácil identificar o recluso que a fez. "É de nacionalidade brasileira. Foi libertado dois dias após a morte do Danijoy, não há muitos reclusos que tenham saído nos dias depois. Ele foi imediatamente para o Brasil e telefonou a dar a sua versão dos factos, diz que o recluso que habitualmente limpa as celas viu muito sangue e precisou de várias toalhas para limpar a cela do jovem porque estava toda cheia de sangue", conta o advogado da mãe de Danijoy Pontes.