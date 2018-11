No âmbito de diversas acções de fiscalização realizadas em terminais rodoviários da zona centro do país, o SEF detectou oito cidadãos estrangeiros em situação irregular em território nacional.

"Quatro destes foram notificados para comparência em unidades orgânicas do SEF, tendo em vista a possibilidade de regularização em território nacional, enquanto três outros foram alvo de notificações para abandono do país. Um último cidadão foi detido por permanência ilegal e presente a Tribunal, aguardando agora a tramitação do processo de afastamento que lhe foi instaurado", lê-se na nota.



As acções de fiscalização decorreram ao longo da semana passada, nos terminais rodoviários nas cidades de Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria e Castelo Branco, e envolveram duas dezenas de inspectores do SEF, que identificaram mais de quatro centenas de cidadãos de diversas nacionalidades estrangeiras.