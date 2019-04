As detenções violam as regras da ONU e a Convenção dos Direitos da Criança, ratificada por Portugal, bem como uma diretiva do Ministério da Administração Interna.

Em 2018, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve nos centros próprios 74 crianças, 51 acompanhadas por parentes e 23 sozinhas, revela o relatório anual The Asylum Information Database (Aida), gerido pelo Europe Council of Refugees and Exiles (ECRE), e da autoria do Centro Português de Refugiados.

A prática do SEF mostra-se preocupante "à luz dos standards internacionais que proíbem qualquer detenção de crianças pela imigração", escreve o Centro Português de Refugiados, citado pelo jornal Público.

Relativamente às crianças acompanhadas pelas famílias, os períodos de detenção variaram entre 1 a 59 dias – o máximo permitido por lei são 60 e revela uma média de 16 dias. Já no caso dos menores que se encontravam sozinhos, o mesmo período variou entre 1 a 15 dias, com uma média de seis dias de detenção.

A maioria terá sido feita nos centros de detenções dos 36 postos de fronteira do SEF, particularmente no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa (CIT), que a Provedoria da Justiça já reportou não ter condições para albergar crianças por não haver espaço para os menores, nem privacidade ou infraestruturas.

As detenções violam as normas da ONU e a Convenção dos Direitos da Criança, ratificada por Portugal, que diz que nenhum menor deverá ser detido por causa do estatuto legal dos pais. Segundo a Aida, o Parlamento Europeu quer que todos os Estados-membros proíbam esta prática.

No relatório, o Centro Português de Refugiados ressalva ainda a diretiva de julho de 2018 o Ministério da Administração Interna (MAI), que impõem que as crianças menores de 16 anos não podem ficar detidas mais de sete dias e atribuía prioridade para a construção do Centro de Atendimento Temporário de Almoçageme, em Sintra. Este deverá estar concluído até ao final deste ano, admitiu o MAI ao jornal.

Os dados fornecidos pelo SEF divulgam ainda que 408 requerentes de asilo em 2018 foram sujeitos a procedimentos de fronteira, o que corresponde a 32% dos 1207 pedidos espontâneos – ou seja, que não estão incluídos nos programas de recolocação ou reinstalação.