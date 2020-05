Edi Barreiros é um dos três suspeitos do homicídio do rapper Mota Jr. Foi detido esta terça-feira, perto do meio-dia, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, quando regressava ao País. Estava em Londres, Inglaterra, mas não era o único elemento do gang com viagem marcada para Portugal. Outro dos atacantes também está escondido na capital inglesa - chegou a ir ao aeroporto, comprou voo, mas acabou por desistir de embarcar, deixando que o cúmplice fosse apanhado à entrada no nosso país.