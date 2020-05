Detido no Porto um dos suspeitos da morte do rapper Mota Jr

Um dos suspeitos da morte do rapper Mota Jr foi detido esta terça-feira no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.





Mota Jr, entre o rap em crioulo e a vida de gangster O rapper português David Mota, conhecido pelo nome artístico Mota Jr., foi encontrado morto esta terça-feira na zona de Sesimbra, depois de ter sido raptado à porta de sua casa há cerca de dois meses. O rapper estava desaparecido desde a madrugada do dia 16 de março.

Segundo o Correio da Manhã , o suspeito do homicídio entrou em Portugal oriundo de Londres, no Reino Unido, para onde teria fugido após o crime.O corpo do rapper Mota Jr, raptado à porta de casa no dia 15 de março, em São Marcos, concelho de Sintra, foi encontrado no dia 18 à noite numa zona de mato em Sesimbra.