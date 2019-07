Para a ministra da Saúde, continua a ser decisivo "atacar o problema de forma integrada com postura humanista e pragmática", lembrando que "a dependência da droga é uma doença e um problema de saúde pública".Marta Temido destacou o facto de o consumo de drogas entre os adolescentes em Portugal desde 2001 ter estabilizado, tal como a redução do consumo de drogas via endovenosa, a diminuição de infeções por VIH e as mortes por overdose.A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem , falou da relevância de Portugal ser visto como "um exemplo positivo e mesmo pioneiro na abordagem que faz do consumo e do tráfico", apesar de o tráfico de droga continuar a ser um dos mais lucrativos negócios no espaço europeu e da "erradicação do consumo e do tráfico ainda estar longe". Portugal está, há muitos anos, fortemente comprometido com políticas públicas e programas destinados à intervenção na dependência e à reação contra o tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas", acrescentou Van Dunem.Em Portugal, as drogas mais consumidas são a canábis, a cocaína , a heroína e alguns produtos sintéticas.A par do tráfico destinado a satisfazer as necessidades internas de consumo, verifica-se que o território português tem sido utilizado por organizações criminosas, como ponto de trânsito de significativas quantidades de haxixe e de cocaína, produzidos maioritariamente em Marrocos e na América Latina, com destino a outros países europeus.Segundo a Europol, o tráfico de drogas continua a ser o maior mercado criminal existente no seio da União Europeia, revelando ser um mercado altamente dinâmico, atraindo um elevado número de grupos criminosos.Sobre o branqueamento de capitais, crime muitas vezes associado ao tráfico, a ministra da Justiça destacou a existência na Unidade de Informação Financeira da PJ de uma plataforma informática disponibilizada que permite analisar e tratar de forma automatizada um grande volume de comunicações de operações financeiras.Para o diretor da PJ, Luís Neves, a organização da conferência em Lisboa mostra a importância que a PJ e o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) representam a nível internacional em questões de combate ao tráfico e tratamento dos consumidores de droga e o papel de charneira que Portugal assume nestas áreas.