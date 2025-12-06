Sábado – Pense por si

SATA anuncia medidas para reduzir eventuais constrangimentos da greve geral

Lusa 06 de dezembro de 2025 às 12:57
Paralisação acontece já na próxima quinta-feira.

O grupo SATA anunciou este sábado medidas preventivas para reduzir eventuais constrangimentos nas viagens confirmadas para quinta-feira, dia de greve geral convocada pela CGTP e UGT.

As companhias aéreas Azores Airlines e Sata-Air Açores ofereceram a possibilidade aos passageiros com reserva confirmada para o dia 11 de dezembro de alterarem gratuitamente as suas viagens para qualquer data compreendida entre 6 e 16 de dezembro de 2025.

Na sequência dos serviços mínimos decretado, tanto na Azores Airlines como na SATA Air Açores, existe a possibilidade de alteração de reservas para os voos abrangidos por esses serviços mínimos.

A Azores Airlines tem nove voos enquadrados nos serviços mínimos, abrangendo Ponta Delgada, Porto e Lisboa, Funchal e Terceira.

Nas ligações inter-ilhas, estão assegurados voos que abrangem Ponta Delgada, Flores, Terceira e São Jorge.

A CGTP tem ações de luta agendadas para quinta-feira, em 15 distritos, nos Açores e Madeira.

A CGTP e a UGT decidiram convocar uma greve geral para 11 de dezembro, em resposta ao anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral, apresentado pelo Governo.

Segundo o plano divulgado pela CGTP, estão previstas concentrações e manifestações em Braga, Lisboa e Viana do Castelo, bem como ações de luta na Guarda e em Setúbal, a que se somam mais três nos Açores, nomeadamente em Ponta Delgada, Angra e Horta.

