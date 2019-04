No sábado, 20 de abril, um caso de sarna foi identificado num utente que, por outros motivos clínicos, foi internado no 3.º piso do Hospital dos Marmeleiros e, após o diagnóstico da situação, foram implementadas as medidas de segurança e controlo preconizadas, de forma a minimizar os efeitos junto dos utentes internados e dos profissionais.



A escabiose atingiu, no entanto, profissionais e utentes daquela unidade hospitalar e o Sesaram decidiu avançar com o "tratamento preventivo" a todo o pessoal e doentes "com e sem a doença".



As autoridades de saúde recordam que a escabiose "não é uma doença grave", explicando que se trata de uma lesão cutânea contagiosa, causada por um parasita, que tem como principais sintomas comichão, prurido e erupções cutâneas.



O Sesaram refere que as situações de sarna podem ocorrer em qualquer espaço público e, quando identificadas em utentes da Região Autónoma da Madeira, o serviço está "plenamente preparado para tomar as medidas de segurança necessárias para o controlo da situação".

