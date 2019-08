São apenas uma parte dos gastos das forças partidárias em Portugal mas a listagem disponível na página da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, divulgada esta segunda-feira pelo Público, apresenta gastos que vão das festas de verão a viagens e panfletos.

Segundo a lei, os partidos são obrigados a comunicarem ao supervisor as ações que realizem cujo valor seja superior a um salário mínimo. As coimas, para quem não cumprir, vão desde os dois aos 32 salários mínimos para mandatários financeiros e de seis a 96 salários mínimos para partidos.

Na lista não constam os seguintes partidos: Partido Popular Monárquico (PPM), Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), Partido Nacional Renovador (PNR), Partido da Terra (MPT), Partido Liberal Democrata (PLD), Partido Cidadania e Democracia Cristã (PPV/CDC), Livre, Nós, Cidadãos! (NC) e Aliança.

PSD: a fest low cost do Pontal e as remunerações de Rio

Nas 125 páginas que o PSD apresentou, consta a festa do Pontal para 150 pessoas que custou apenas pouco mais de 10 mil euros – 12 vezes menos que as habituais reentrées do tempo de Passos Coelho.

Além disso, a habitual organização da universidade de verão para cem jovens custou 73 mil euros e as despesas do congresso do partido chegaram aos 387 mil euros. A estes juntam-se rendas de um armazém na Buraca, em Lisboa, e a renda mensal à Caetano Auto – segundo o Público de um automóvel da marca Lexus.

Em remunerações, no entanto, Rui Rio bate Passos Coelho: o atual presidente do PSD totaliza 7103 euros em duas parcelas – uma delas, a de vencimento, é de 5074 euros -, enquanto o antigo primeiro-ministro tinha destinadas, mensalmente, duas parcelas que totalizavam 3853 euros.

PS: Decorações de salas custaram 179 mil euros

No partido liderado por Costa, uma das despesas apontadas pelo Público no relatório da Entidade de Contas são os 20 mil euros gastos no ano passado em sondagens – sete mil destes num inquérito sobre o primeiro ano de Governo.

No terceiro aniversário do executivo, no MitPenha em Guimarães, foram gastos 12.700 euros - metade deste valor na decoração da sala. O congresso, realizado durante três dias no Exposalão da Batalha custou quase meio milhão de euros e houve ainda despesas com a recandidatura de Costa, do secretário-geral Daniel Adrião (5500 euros) e da líder das mulheres socialistas (6500 euros).

Estão também inseridos gastos de mais de 175 mil euros em decoração e montagem de salas: 11 mil euros na festa de aniversário em Cristo de Rei, 26 mil euros na festa de verão, 132 mil euros no congresso e quatro mil no almoço da conquista da Câmara de Almada por Inês de Medeiros.

BE: Acampamentos e livro de Louçã custaram quase 20 mil euros

Entre as despesas dos bloquistas está a iniciativa do acampamento Liberdade, na qual gastaram cerca de 17 mil euros, e o pagamento da sessão de lançamento do livro do antigo líder, Francisco Louçã, com Michael Ash – "Sombras – A desordem financeira na era globalização" -, que custou 2500 euros aos cofres do partido.

Os gastos do Bloco de Esquerda mostram também a atividade do partido, com ações de campanha da nacionalização dos CTT, com 10 mil euros gastos, manuais escolares, com 1975 euros, a favor da legalização da canábis (844 euros), ou contra o assédio (2350 euros).

Pelo meio, houve direito a sardinhadas – com prejuízo e lucro. Se em Torres Novas e nas Festas do Colete Encarnado houve ganhos de 18 e 617 euros, respetivamente, na lagoa de Óbidos e em Palmela houve perdas.

PCP: Iniciativas com Karl Marx custaram 25 mil euros

Setenta e um mil euros em cartazes gigantes, 65 mil euros em painéis publicitários e folhetos 22 mil euros no novo slogan: foram estes alguns dos maiores custos dos comunistas durante 2018. Entre estas estão também os 25 mil euros gastos em iniciativas relacionadas com Karl Marx.

Existem ainda nas suas contas gastos de mais de quatro mil euros em bandeiras com o símbolo do partido e mais de mil euros em traduções para linguagem gestual dos tempos de antena.

CDS: Quase 700 euros em pinturas faciais, pipocas e insufláveis

Em 2018, o partido de Assunção Cristas organizou a Festa das Famílias em Ermesinde com um custo total de mais de 10 mil euros. Nestes estavam inseridos 170 euros em pipocas, 424 em insufláveis e 100 euros em pinturas faciais.

O congresso nacional do partido, realizado em Lamego, custou 111 mil euros, segundo o Público. As viagens de Cristas, Ana Rita Bessa e Rui Lopes da Silva a Luanda, em maio do ano passado, custaram 6500 euros ao CDS.