Entre as novidades do BE nas listas de deputados para as próximas legislativas surgem vários nomes que vêm do mundo do ativismo: Beatriz Dias Gomes ( SOS Racismo , tendo pertencido à direção até março deste ano); Ricardo Vicente, ativista do movimento Peniche Livre de Petróleo; Bruno Maia, ativista do Movimento Direito a Morrer com Dignidade (pela eutanásia); e ainda Fabíola Cardoso, ativista pelos direitos LGBT e fundadora do Clube Safo.Coincidência? Ou não: nos mais recentes movimentos ativistas, nas mais variadas áreas, da greve feminista de 8 de março à marcha da greve estudantil pelo clima, à luta, bem-sucedida, contra o furo de Aljezur , há militantes do BE em lugares de destaque.Mas nos comunicados enviados às redações, surgem, para contacto, invariavelmente, apenas nomes de ativistas com ligações ao BE. Por exemplo, Adriana Lopera (do BE, também se destacou como ativista nos movimentos pela criminalização do piropo na altura em que o partido pôs o tema na agenda política), Andrea Peniche (já foi candidata pelo BE por Aveiro), Joana Grilo (da coordenadora concelhia em Lisboa) ou Marta Calejo (apoiou a moção Q na X Convenção do BE), entre outras.relata-lhe a relação próxima entre BE e ativismo, nas mais variadas áreas, do petróelo ao clima, da agenda LGBT aos direitos feministas.

