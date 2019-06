Os partidos políticos em Portugal são proprietários de imóveis num valor que ascende aos 50 milhões de euros. De acordo com o jornal Público, a força partidária com maior valor patrimonial é o PSD, que este ano ultrapassou o PCP, tendo declarado à Entidade das Contas e Financiamentos dos Partidos (ECFP) no ano passado cerca de 26 milhões em ativos fixos tangíveis – ou seja, imóveis, automóveis e outros bens.

Este valor é quatro vezes superior ao de há dois anos, quando os sociais-democratas declararam apenas possuir 5,9 milhões em bens. Depois do PSD, surge o PCP, com 14,7 milhões em bens, o PS, com 6,7 milhões, o Bloco de Esquerda, com um único imóvel avaliado em 1,5 milhões de euros e o CDS, com apenas 425 mil euros declarados.