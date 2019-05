Numa noite "com sabor agridoce", Pedro Santana Lopes, líder do Aliança, assumiu não estar satisfeito, mas apontou que "noutras sedes do centro direita também não deve haver muita satisfação". E lembrou um aviso que fez há dois meses, de que vai ser necessária uma "convergência de esforços" para a direita enfrentar a esquerda em legislativas.Sem falar em derrota - um termo que também Paulo Sande recusou - Santana admitiu que o resultado "é um pouco uma desilusão", mas que "é um começo que nos dá força". Lembrou aliás os exemplos do Ciudadanos e do Vox (embora se tenha distanciado deste) em Espanha, que começaram "com zero vírgula qualquer coisa".Santana lamentou a não eleição de nenhum eurodeputado, mas destacou que o partido surge como "o primeiro da liga de honra", ou seja, dos que ficaram aquém da eleição. E não acha o resultado da esquerda uma fatalidade para as legislativas: "É inegável que há um avanço da esquerda, mas é uma eleição de 30 por cento do eleitorado", disse, numa referência ao valor da abstenção. Mas deixa um recado: "É bom que o centro direita medite" em como "ser alternativa à frentes de esquerda".Deixou ainda farpas ao Basta, pelo que se percebe que não inclui todas a direitas na sua proposta de convergência: "Não defendemos prisões perpétuas nem castrações" e "é estranho um partido novo que não seja extremista ou populista". Mas prometeu manter a linha "radicalmente moderada" que Sande também defendeu na campanha.Paulo Sande foi o primeiro a intervir, para assumir que "este não é obviamente o resultado que queríamos". Mas, na linha de Santana, também disse que permite "lançar as bases do futuro". Prometeu estar atento ao que os eurodeputados eleitos pelos "partidos que já existem" vão fazer em Bruxelas.