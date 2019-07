"Estás cansado da política de sofá? Ajuda-nos a construir o teu programa aqui". É esta a mensagem que surge no Facebook do partido Aliança, liderado por Pedro Santana Lopes. O partido está a convidar os cidadãos para darem o seu contributo , ou seja, para enriquecerem o programa eleitoral do partido com ideias para as Legislativas que se aproximam, a 9 de outubro.As bases do programa já estão disponíveis aqui . O Aliança defende por exemplo eleições à 5ª feira - teria que ser alterada a lei, um vez que só são permitidas aos domingos e feriados - para combater a abstenção. O partido não esmiúça a medida, mas deduz-se que se os portugueses não saem de casa para ir votar, ou estão em atividades de lazer, uma solução seria aproveitar um dia de semana em que estão obrigados a sair para ir para os empregos.Pedro Santana Lopes vai bater-se ainda pela utilização dos impostos como arma de descriminação positiva, por exmeplo, para quem vive e circula no interior, para jovens até aos 30 anos e para quem tem mais filhos. No geral, o partido quer reduzir a carga fiscal.O Aliança quer ainda reforçar o patrulhamento nas ruas, ainda que Portugal tenha sido considerado já este ano o terceiro país mais seguro do mundo. Pretende ainda reforçar a autoridade dos professores nas salas de aula.