Luís Cirilo, diretor executivo do Alianca, veio reconhecer o que o partido já admitia nos bastidores: não deverá mesmo eleger nenhum eurodeputado. Embora medindo as palavras, o responsável afirmou, em declarações aos jornalistas, que os resultados já conhecidos "não apontam para a eleição de um eurodeputado". Não é impossível, disse, mas "é muito difícil".Como é normal nestas situações, tentou dar um tom positivo ao que é uma derrota clara para os objectivos a que o Aliança se tinha proposto, destacando que teve "a votação mais expressiva dos partidos que não têm representação parlamentar". Mas esse é o campeonato dos que não elegem ninguém para Bruxelas. De Terminou com uma nota de esperança, mas limitada: apenas a de que o partido possa ainda subir a votação com os resultados que faltam, dos grandes centros urbanos.As reações oficiais são mais cuidadosas, mas nós bastidores admite-se a desilusão: "Só um milagre...", diz um elemento da campanha, é que ainda levaria à eleição do cabeça de lista Paulo Sande como eurodeputado.Neste momento, analisam-se projeções ao detalhe, acompanham-se os resultados e tentam encontrar-se algumas explicações. E há várias entre o estado maior do partido: o Aliança teve dificuldades em penetrar no eleitorado mais jovem, e mesmo em algum eleitorado mais tradicional de direita a projeção não foi a esperada. O fenómeno do PAN também causa alguma surpresa. Por outro lado, também se faz notar que apenas sete meses de partido é uma cobertura mediática menor do que a dos partidos "grandes" não terá ajudado.