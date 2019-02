"A política é bonita! A política com P grande. E essa tem de ser uma regra sagrada da Aliança", concretizou.

"Confesso que estou esmagado pelo que tenho visto. Esmagado no bom sentido", acentuou o antigo primeiro-ministro, numa sua primeira intervenção, ou conversa, como preferiu classificá-la, já passava das 22:00, no congresso fundador da Aliança.



Santana Lopes refutou a ideia de que a Aliança nasceu "por causa de uma pessoa" ou "de lugares" - "Que se desengane" - sublinhando que bastaria a "presença impressionante" dos militantes para perceber que "não é o partido de uma pessoa só".



"A política é bonita! A política com P grande. E essa tem de ser uma regra sagrada da Aliança", concretizou, depois de elogiar o "trabalho obivamente coletivo" e o "modo de intervenção cívica" e de "serviço à comunidade" demonstrado pelos militantes do novo partido, que tem a sigla A.