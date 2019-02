O antigo primeiro-ministro acabou por discursar pelas 22:15.



Santana começou por dizer que não lhe apetecia discursar e, por isso, teria uma conversa com os delegados, tendo sido aplaudido várias vezes.



Ao longo de uma hora e dez minutos, o antigo primeiro-ministro criticou por diversas vezes os partidos da esquerda e o Governo sobre várias matérias, repetindo: "que país é este?".



"Custa-me perceber como há muitas pessoas que são dirigentes políticos no nosso país em vários partidos que eu considero que não estão a ver bem o que se está a passar", apontou, vincando que o caso da "frente de esquerda é manifesto".



"A frente de esquerda assumiu o poder, exerceu o poder e qual é o estado do país hoje em dia? Que país é este?", acrescentou.



Santana considerou não ser possível "cometer tantos erros sem ter consciência dos danos que causa", mas deu uma abébia: "aquilo que nasce torto tarde ou nunca se endireita, e assim aconteceu com esta frente de esquerda".



Dando o exemplo dos tempos de espera para consultas e cirurgias em vários pontos do país, o antigo primeiro-ministro questionou se "isto é o socialismo, isto é ser de esquerda".



Retomando o tema mais à frente, Pedro Santana Lopes defendeu que "tanto quem tem mais dinheiro, como quem tem menos dinheiro tem direito a escolha" para poderem recorrer a hospitais públicos e privados de igual forma.



Face a isto, "a Aliança veio para lutar com toda a força naquilo que acredita" e o povo "dirá de sua justiça, se quer ou não", nas eleições.



"A Aliança veio para ficar" e "continuará para as próximas gerações, continuará a servir Portugal", porque "estas causas não são conjunturais e o que tem de importar mais são as causas", reiterou.



Santana Lopes rematou que "só assim é que a Aliança vale a pena e só assim é que a Aliança é Aliança".

O líder da Aliança , Pedro Santana Lopes , lançou no sábado várias críticas à esquerda, sob o mote "que país é este", expressão que repetiu por diversas vezes ao longo da primeira intervenção que teve no Congresso fundador do partido.O discurso do presidente da Comissão Instaladora Nacional esteve marcado primeiramente para a hora de almoço, tendo sido depois adiado para o início da tarde, de seguida para a hora de jantar.