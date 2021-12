Governo pede ajuda às Forças Armadas para inquéritos epidemiológicos

Aumento do número de novos casos obriga a reforço das equipas que fazem as chamadas de rastreio das cadeias de transmissão.

Com o aumento do número de novas infeções, é também necessário fazer mais inquéritos epidemiológicos. Segundo o jornal Inevitável, o Governo vai pedir ajuda às Forças Armadas para que os militares reforcem as equipas que fazem as chamadas de rastreio das cadeias de transmissão.







Tiago Sousa Dias

No início deste ano, durante um dos picos da picos da pandemia, os militares também ajudaram nos inquéritos epidemiológicos, mas os contratos não foram renovados na época de verão. Além dos militares das Forças Armadas, também estudantes de enfermagem, militares da GNR e agentes da PSP, SEF e Proteção Civil estiveram a fazer este trabalho.