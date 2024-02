Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

No programa Fazer o que Nunca Foi Feito há medidas para a Habitação, a Saúde e as condições de trabalho.

Durante o debate com Luís Montenegro, Mariana Mortágua acusou o líder da Aliança Democrática (AD) de ainda não ter apresentado o seu programa eleitoral - ele retorquiu que iria acontecer na próxima sexta-feira (9 de fevereiro). Do lado do Bloco de Esquerda (BE), as medidas eleitorais foram já apresentadas a 20 de janeiro, bem antes dos debates terem arrancado, esta semana.