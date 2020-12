Salário mínimo para 2021 vai ser discutido quarta-feira na Concertação Social

O valor do salário mínimo nacional para entrar em vigor em 01 de janeiro de 2021 vai ser discutido entre o Governo e os parceiros sociais na reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) de quarta-feira.

Atualmente, o salário mínimo nacional é de 635 euros e o Governo, que tem como objetivo atingir os 750 euros no final da legislatura, já admitiu que a sua proposta poderá ir além dos 659 euros.

De acordo com a convocatória enviada hoje pelo Conselho Económico e Social aos parceiros sociais, a pedido do Gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na ordem de trabalhos está também a preparação do Conselho Europeu de dia 10 e 11.

O Governo e os parceiros sociais vão ainda discutir "outros assuntos" na CPCS.

A reunião será realizada por videoconferência contando com a participação presencial dos membros do Governo.