Portugal regista hoje 1.302 mortes relacionadas com a covid-19, mais 13 do que na sexta-feira, e 30.471 infetados, mais 271, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde. Em Espanha, morreram 28.628 pessoas.



"Ontem [a praia] já estava cheia", afirmou à Reuters José Primo, que trabalha num restaurante junto à praia em Carcavelos. "Mas hoje, meu Deus! É o caos."



Em Carcavelos, Cascais, várias pessoas voltaram à praia, meses depois. Com o alívio das medidas de confinamento devido à pandemia de Covid-19 , este sábado, pela areia viam-se pranchas de surf, baldes e cestos de piquenique, como testemunhou a Reuters no local."É óptimo ver o mar e apanhar algum sol depois de dois meses", afirmou à Reuters Catarina, que chegou à praia de Carcavelos cerca das nove da manhã com o marido e a filha. Porém, não está certa de que a liberdade dure muito tempo. "A maioria está a comportar-se... mas existem muitos grupos, e é isso que causa o contágio, não é? Eu não sei, no próximo mês penso que vamos todos voltar a ficar confinados em casa."A 15 de maio, António Costa disse que as praias reabririam com a época balnear que começaria a 6 de junho. Porém, o decreto do Governo publicado dois dias depois indicava que as pessoas podiam ir à praia desde o início desta semana, a 18 de maio.A 6 de junho, deverá entrar em funcionamento uma aplicação que se destina a ajudar as pessoas a evitar praias que estejam cheias.