A carregar o vídeo ...

Este domingo, dia 31, os espanhóis encheram as praias nas ilhas Canárias. As imagens, captadas pela Reuters na praia de Las Canteras, em Las Palmas, mostram o areal cheio. A 1 de junho, começa a terceira fase de desconfinamento em Espanha.Quatro ilhas poderão abrir as esplanadas de bares e restaurantes até 75% da sua capacidade, será permitido a grupos até 20 pessoas reunirem-se e os centros comerciais podem reabrir com 40% da capacidade permitida. La Graciosa, El Hierro e La Gomorra nas Canárias, e Formentera, nas Baleares, passam à fase 3. A Gran Canária mantém-se na fase 2.Pedro Sánchez já anunciou que pretende manter o estado de emergência até 21 de junho. O presidente do governo espanhol informou os líderes dos governos regionais que seria o último estado de emergência, visto que os números da infeção por coronavírus em Espanha abrandaram muito.

O Ministério da Saúde espanhol registou 39 mortes provocadas pela covid-19 na última semana, num total de 27.127, com duas mortes nas últimas 24 horas e 96 novos casos diagnosticados, foi divulgado este domingo.