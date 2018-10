Relacionado Sindicato da Polícia reuniu-se com PNR em 2009 Polícias marcam manifestação conjunta para 25 de Outubro Polícias quiseram entregar carta a Costa mas ninguém apareceu



Devido ao previsto condicionamento da circulação rodoviária, a PSP aconselha os cidadãos a utilizarem preferencialmente os transportes públicos para deslocações naquela zona da cidade de Lisboa, tendo em conta que poderão igualmente ser afectadas outras ruas, além daquelas por onde vai passar a manifestação.



A PSP alertou esta quarta-feira para condicionamentos à circulação rodoviária e cortes de ruas na quinta-feira à tarde, entre a Praça do Comércio e a Assembleia da República, em Lisboa, devido à realização de uma manifestação de polícias.A manifestação, que vai decorrer a partir das 17h00 entre a Praça do Comércio e a Assembleia da República, é organizada pela Comissão Coordenadora Permanente (CCP) dos Sindicatos e Associações dos Profissionais das Forças e Serviços de Segurança, que congrega as estruturas mais representativas do sector da segurança interna.Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que a manifestação começa na Praça do Comércio, passando pela Rua do Arsenal, Largo do Corpo Santo, Rua Bernardino Costa, Praça Duque da Terceira, Avenida 24 de Julho, Avenida D. Carlos I e Rua Correia Garção, e termina na Assembleia da República.