O Governo, a Liga e Federação de Futebol chegaram a um acordo. Políticos receiam que jogos de futebol possam contribuir para a abstenção nas eleições deste ano.

A Taça de Portugal será antecipada um dia, passando a realizar-se no dia 25 de maio, e os jogos do campeonato ficam suspensos nos dias 5 e 6 de outubro para não coincidirem com as eleições europeias e legislativas, respetivamente.

O Governo já chegou a um acordo com a Liga e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para resolver o problema das datas coincidentes, confirma o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, ao Público.

"No desenrolar da sua atividade normal quer com a FPF quer com a Liga, houve sensibilização das entidades organizadoras atempadamente e estamos em condições de garantir que nem no dia das eleições legislativos nem no dia das eleições europeias haverá coincidência com jogos de futebol", explicou o secretário de Estado do Desporto.

"Chegou-se a um entendimento sem necessidade de qualquer imposição legal", elogiou. O Governo tinha decidido que em último caso seria aprovada legislação para impedir a sobreposição dos eventos, o que já não será preciso graças a esta resolução.





Marcelo marca eleições legislativas para 6 de Outubro O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou hoje que as eleições legislativas de 2019 serão em 6 de Outubro e as eleições para a Assembleia Regional da Madeira duas semanas antes, dia 22 de Setembro.





A razão da mudança prende-se com o receio dos políticos, partidos e Comissão Nacional de Eleições (CNE) que os jogos de futebol pudessem contribuir para as abstenções nos dias das eleições.

O próprio horário e localidade do final da Taça poderia complicar a votação dos adeptos de futebol, tendo em conta que teriam de viajar até Oeiras. "Olhando para a última final, as pessoas de Vila das Aves não conseguiriam ir votar, por exemplo", esclareceu João Paulo Rebelo, já que o horário de saída e de chegada era incompatível com o exercício do direito de voto.

Em Portugal, já ocorrem três casos em que houve jogos de futebol em dia de eleições. Em 2017, as autárquicas realizaram-se no mesmo dia que quatro jogos de futebol, um destes o "clássico" entre o Sporting e o Porto em Alvalade. Também em 2015 realizaram-se jogos de futebol em dia de eleições legislativos, tal como tinha ocorrido no dia das eleições europeias em 2004.