Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares, um dos promotores) a mensagem passa por ajudar a construir a saída - com as devidas precaucações. "Vencendo este medo que se instalou na sociedade e vai estar connosco durante muito tempo até que exista a tal vacina que possa mitigar a pandemia. Quisemos falar do prazer e da alegria de ser livre. Esta foi a nossa verdadeira motivação", diz à Relacionado Lisboa impõe restrições de horário a restaurantes e cafés até domingo Graça Freitas: adeptos não podem juntar-se "nas imediações dos estádios ou cafés" Após várias reuniões online, a FIPA em parceria com a AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal) optaram por um anúncio menos sentimental e épico ("não era por esse lado que conseguiríamos galvanizar as pessoas", diz). Preferiram um apelo mais leve, sugerindo à classe média que faça algo tão banal até à crise sanitária como beber uma bica, ou marcar mesa para o jantar. Só que agora os figurantes do anúncio surgem de máscara e desinfetam as mãos no restaurante - como na vida real.



Mais de 97% de paragem

A campanha passa em meios digitais e televisão ao longo deste mês e as empresas associadas vão divulgá-la nos seus canais. Mas Jorge Tomás Henriques espera reforçá-la através de mais patrocinadores. "Se conseguirmos juntar mais investimento, vai prolongar-se no tempo que for possível nesta conjuntura."







Mas ao contrário do que vê na publicidade, o setor está praticamente parado, lamenta Jorge Tomás Henriques. "De

Saborear é o mote. "Sai um bife à casa, um cachorro quente. Isto sabe tão bem." É o que se ouve na campanha Sabe pela Vida, lançada esta sexta-feira (dia 19), para reanimar o consumo em restaurantes, cafés e hotéis nacionais. Para Jorge Tomás Henriques, presidente da FIPA (Se conseguirmos juntar mais investimento, vai prolongar-se no tempo que for possível nesta conjuntura."um momento para o outro, ficou reduzido a mais 97% de paragem - entre a hotelaria, restauração e caferia. Apenas alguns trabalharam em take away."O consumo é tímido. Regressar aos espaços de restauração, hotelaria e cafetaria é algo que acontece muito lentamente, dado o receio dos consumidores. O presidente da FIPA explica: "As zonas do Interior estão com enorme dificuldade, a região do Algarve está muito parada e algumas áreas do Alentejo começam a dar os primeiros passos. As nossas cidades estão vazias de turistas. Muita gente ainda está em teletrabalho e as escolas estão praticamente fechadas."Sobre a indústria portuguesa agro-alimentar, a intenção, diz o representante da FIPA, é aumentar a produção nacional, exportar mais e importar menos. "Porque os produtos desta indústria são reconhecidos a nível mundial", elogia. Em 2018, este setor ultrapassou os cinco mil milhões de euros em exportações; consolidou-se em 2019 (com uma taxa de crescimento de 2%) e tinha expetativas de continuar a crescer em 2020. Mas a pandemia travou a subida: "Temos a consciência de que vai ser muito difícil."