Sobre o regresso da I Liga e questionada sobre os adeptos, como os Super Dragões que informaram que se irão juntar na parte exterior do estádio onde jogar o FC Porto, Graça Freitas apelou à consciência de cada um, lembrando que "não deve haver ajuntamentos nas imediações dos estádios", tal como em cafés ou sítios onde os jogos são transmitidos. Morreram 14 pessoas por covid-19 nas últimas 24 horas e 200 foram infetadas. "Foi uma conquista recomeçar campeonato de futebol e todos temos de garantir que época acaba e em segurança", reforçou. "Foi uma conquista recomeçar campeonato de futebol e todos temos de garantir que época acaba e em segurança", reforçou.

Vencer o vírus é "uma missão coletiva" que só pode ser ganha com "solidariedade entre todas as idades e gerações", concluiu a secretária de Estado Jamila Madeira.

tenham as vacinas atualizadas" e reforçou que "a última coisa que queremos é ter surtos de outras doenças".





Questionada sobre a imunidade, Graça Freitas lembrou que "a doença tem poucos meses e há pessoas que já fizeram o teste e confirmaram terem anticoporpos, o que não sabemos é o nível de anticorpos que se mantêm no organismo", mas que o Instituto Dr. Ricardo Jorge (INSA) já avançou com testes serológicos. Ainda temos de aprender muitas coisas", afirmou a líder da DGS. "Temos de aprender muito em relação à imunidade. Quais os bons testes, qual a quantidade de anticorpos para garantir proteção e quanto tempo duram esses anticorpos", acrescentou ainda.





"Há pessoas que recuperam, não têm sintomas, dão negativo, e, regressadas à sua vida, voltam a testar positivo. Isto não quer dizer que possam voltar a contagiar outros, porque podem restar partículas no seu sistema", lembra Graça Freitas. Vários estudos nas últimas semanas têm apontado também para esta hipótese de pessoas recuperadas poderem manter alguma carga viral que acuse positivo, mas que não conseguem transmitir o vírus.



Portugal regista hoje 1.424 mortes relacionadas com a covid-19, mais 14 do que no domingo, e 32.700 infetados, mais 200, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.



A Secretária de Estado Adjunta e da Saúde Jamila Madeira confirmou os dados desta segunda-feira antes de se referir à nova fase de desconfinamento que começou esta segunda-feira, com a abertura de jardins-de-infância, centros comerciais, entre outros. A governante lembrou que "é imperativo desconfinar com segurança e distância social" e que os portugueses não podem ainda "baixar a guarda" porque o vírus, até ao momento, "não tem cura e atinge todos".A diretora geral de Saúde Graça Freitas saudou as crianças no dia mundial da Criança, lembrando que vai ser necessário incutir novos hábitos nos mais pequenos, reforçando a necessidade de manter a distância social, mesmo quando estes regressam às brincadeiras e aprendizagens nas escolas. Apelou ainda que todas as "crianças