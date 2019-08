O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu a necessidade de "lutar pela presunção de inocência", ao defender que condenar imediatamente alguém porque é acusado "é intolerável em democracia". Foi assim que o líder dos sociais-democratas reagiu à notícia do Expresso, deste sábado, que revela que os candidatos a deputados do partido assinaram um "compromisso de honra", mas que o mesmo não é igual para todos.

Segundo o semanário, o documento tem três versões. Os candidatos que não têm nenhum processo a decorrer, que se saiba, assinam uma versão geral, existindo outros dois para os casos de candidatos arguidos e candidatos que já foram acusados. "A introdução é adaptada", explicou o secretário-geral do partido, José Silvano.

"Todos os candidatos a deputados assinaram um compromisso que, no caso de sermos condenados em primeira instância, automaticamente suspendemos o lugar de deputados. Havendo recurso e transitando em julgado, se formos condenados, demitimo-nos", assumiu Rio Rio, que se socorreu do seu historial para defender a necessidade de a pena ser confirmada para haver demissão: "Querem que as pessoas sejam culpadas porque há uma notícia nos jornais. Na Câmara do Porto, fui arguido 5 ou 6 vezes, já sei o que a casa gasta".

No Pontal, Algarve, onde o PSD faz hoje a sua tradicional rentrée política, Rio defendeu ainda a necessidade "de lutar pela presunção de inocência". "Se pelo facto de acusar alguém isso é automaticamente condenar a pessoa, não precisamos de tribunais, está a sentença feita pelas primeiras páginas dos jornais nas tabacarias. É intolerável em democracia", reforçou.

Aos jornalistas, Rio disse ainda que a campanha do PSD para as eleições legislativas de outubro vai ser inovadora, com mais conteúdo, menos gritaria e sem insulto ao adversário.

Considerando que as campanhas a que os partidos se habituaram nos últimos 40 anos "descredibilizam a política", Rui Rio sublinhou que é preciso trazer um novo discurso "com mais "moderação, equilíbrio e racionalidade".

Rui Rio deu esta manhã início à Festa do Pontal em Monchique, com uma ação de plantação de medronheiros, seguida de um jogo de futebol, com dirigentes nacionais, autarcas e militantes sociais democratas.

As intervenções políticas estão marcadas para as 18h00 no Largo do Mirante em Monchique, onde serão apresentados os cabeças de listas do PSD, estando previstos discursos de Luís Grande, da concelhia de Monchique, do presidente da Câmara Municipal de Monchique, Rui André, de Bárbara Correia (JSD), do deputado algarvio Cristóvão Norte e de Rui Rio.

A Festa do Pontal teve início a 29 de agosto de 1976, numa mata junto ao aeroporto de Faro, que deu nome à festa, como forma de afirmação do PSD no Algarve, com a presença do fundador do partido Francisco Sá Carneiro.



Com Lusa