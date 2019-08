Doze distritos de Portugal continental estão este sábado em alerta especial amarelo, devido ao risco de incêndio, informou esta tarde a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), que pediu à população para evitar comportamentos de risco.Em causa estão os distritos de Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja, Faro, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Bragança, Viseu e Vila Real, segundo disse aos jornalistas ANPC em Carnaxide, concelho de Oeiras, o Comandante Adjunto de Operações Nacional Manuel Cordeiro.O responsável do ANPC disse que nestes distritos, mais vulneráveis à ocorrência de incêndios, existirá até às 23h59 de hoje "uma maior prontidão de meios e um reforço de da monitorização".Manuel Cordeiro admitiu que dado o quadro meteorológico expectável poderão existir mais distritos a entrar em alerta especial amarelo, mas que isso "só ficará definido depois da reunião no domingo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.Segundo o ANPC as previsões para este fim de semana apontam para um "aumento da intensidade do vento", uma "humidade relativa do ar baixa" e uma "fraca recuperação noturna".Para a madrugada de segunda-feira está previsto "vento do quadrante leste, seco, fatores que "incrementam o risco de incêndio, pela disponibilidade de combustível".O responsável da ANPC apelou ainda à população que não adote comportamentos de risco e que se lembre das recomendações em vigor até ao dia 31 de setembro, que proíbem queimadas extensivas ou de amontoados (sem permissão municipal), o uso de fogareiros fora de espaços autorizados ou o lançamento de fogo de artifício (sem permissão municipal).