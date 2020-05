Rui Rio criticou a celebração do 1.º de Maio nas redes sociais. O líder social-democrata considerou que os festejos na rua eram inaceitáveis.

Milhares de pessoas da CGTP e do PCP na rua a festejarem o 1º de Maio em pleno Estado de Emergência é inaceitável, mas trazê-las de camioneta, quando hoje é proibido circular entre concelhos, é uma pouca vergonha. Para o Governo, a geringonça goza de estatuto especial. Assim não! — Rui Rio (@RuiRioPSD) May 1, 2020

No dia 1 de maio, na Alameda, local histórico das comemorações da CGTP no 1.º de Maio, juntaram-se perto de mil manifestantes de máscara e a manter distância de segurança, enquanto empunhavam bandeiras da central sindical ou dos seus respetivos sindicatos. À SIC Notícias, a PSP indicou ter enviado para casa as pessoas que não tivessem declaração da CGTP para estar na rua.