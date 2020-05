O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, António Piçarra, afirma que "não houve um acordo" da Justiça com Rui Pinto. Em entrevista ao jornal Observador , afirma que no caso concreto, "houve apenas uma alteração das medidas de coação". "A senhora juíza entendeu que as exigências cautelares diminuíram e alterou a medida de coação para uma menos gravosa: a obrigação de permanência na habitação", afirmou.Piçarra frisa também que a Justiça se mantém merecedora de confiança, apesar das "maçãs podres" como os juízes envolvidos na Operação Lex. "Continuo a confiar que a macieira [da Justiça] continua a ter boas maçãs. Não é o facto de existirem quatro ou cinco maçãs podres que irão contaminar todas as outras. Posso garantir que os juízes são, na grande maioria pessoas, pessoas isentas, probas, dedicadas, empenhadas, séria e honestas em quem os cidadãos podem confiar".