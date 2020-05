Na conferência de imprensa deste sábado, dia 2 de maio, Marta Temido foi questionada acerca das celebrações do 1 de maio, em que estiveram presentes cerca de um milhar de pessoas, em Lisboa. A ministra da Saúde afirmou que o Dia do Trabalhador "constituía uma exceção consagrada no decreto presidencial do estado de emergência"."Foi uma opção do país assinalar a data. Do que conseguimos articular, na organização, os participantes fizeram um evento distinto do habitual de uma manifestação festiva com muitas pessoas na rua, de forma aleatória, de forma mais próxima em termos de contacto", explicou a ministra."O que pudemos verificar foi a presença de pessoas que se encontravam distantes, em termos de posicionamento, muitas com máscara, com locais marcados, que tinham regras de arrumação, que permaneceram num período bastante inferior ao habitual. Pudemos observar que as autoridades conseguiram garantir que o evento decorria neste contexto com cumprimento das regras", afirmou Temido, comparando o caso de Portugal com outros países em que nas manifestações ocorreram incidentes e houve o recurso à força."Enquanto durar o período de vida com a covid-19, estes momentos têm que ser tratados com cautela, mas sendo assinalados", concluiu.À SIC Notícias, a PSP indicou que retirou da Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, pessoas que não tinham o documento relativo à participação aprovada pela CGTP.