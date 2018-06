O presidente do PSD, Rui Rio, apresentou, esta segunda-feira, uma "Política para a Infância". Um documento de 84 páginas, com ideias para apoiar a natalidade. É o primeiro fruto do Conselho Nacional Estratégico, um órgão criado por Rio para pôr o PSD a pensar em políticas alternativas às de António Costa. Aos que o acusam de não ter ideias, o líder do PSD responde com um programa detalhado sobre como superar o problema da baixa natalidade.

Entre as ideias há novos subsídios e apoios para que os pais possam ficar em casa mais tempo, mas também para que seja mais simples ter as crianças numa creche.

Uma das ideias passa por criar um novo subsídio de 428,90 euros que será pago a todas as grávidas "num pagamento único ao 7º mês de gravidez com o objectivo de facilitar os investimentos referentes à chegada de um novo membro".

O documento propõe ainda que a licença de maternidade / paternidade paga seja "estendida até às 26 semanas", quando actualmente é de apenas 20 semanas. Mas que os pais e as mães possam prolongar as licenças "até um ano, sem pagamento adicional".

No capítulo dos subsídios, o PSD propõe a "atribuição de um subsídio fixo por criança com valores progressivamente menores até aos 18 anos, em substituição do abono de família", num valor que pode ultrapassar os 10 mil euros ao longo deste período e que não depende da condição económica.

Os sociais-democratas querem que as creches sejam gratuitas para todos, ficando os pais a pagar apenas a alimentação, os transportes, os complementos horários ou outros serviços.

"Destaque-se o facto de apenas 6,5% das crianças beneficiarem de apoio totalmente gratuito na valência de creche", nota-se no documento, que prevê também apoios vindos dos fundos estruturais para as empresas que "se proponham a investir na abertura de uma Creche/ Jardim de infância que funcione junto a uma zona empresarial".

Segundo os sociais-democratas, "da aplicação progressiva e planeada destas medidas estima-se que em 6 anos estejam a frequentar creche ou jardim de infância (IPSS ou Rede Pública de Jardins de Infância) cerca de 250.000 crianças, o que duplicará os números actuais".

Mas, além disso, o PSD diz ser necessária a "abertura de mais 6000 salas" para este nível de ensino que vai dos zero aos seis anos.

Os sociais-democratas admitem, porém, que a solução do problema demográfico não se esgota nas medidas de promoção da natalidade.

"Para o PSD a primeira prioridade deve centrar-se na criação de condições favoráveis à natalidade, nomeadamente através de políticas de maternidade/parentalidade e de acesso a uma educação de infância de qualidade. A segunda prioridade centra-se na criação de mais e melhores oportunidades de emprego de forma a estancar a autêntica "hemorragia demográfica" representada pela emigração de activos (mais de 100.000 por ano), especialmente de jovens qualificados. Terceira prioridade expressa-se pela urgência de uma boa integração social de imigrantes, antes de desenvolver políticas mais favoráveis à atracção de novos imigrantes", lê-se no documento a que a SÁBADO teve acesso.