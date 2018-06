O direito ao horário flexível para pais de crianças menores de 12 anos está na origem de 85% das queixas na Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE). Segundo o Diário de Notícias, as empresas não aceitam alterar períodos de trabalho a funcionários com filhos, como estipulado na lei.

Não há meio de as empresas "interiorizarem que a conciliação é fundamental para a igualdade de oportunidades", além de "gerar produtividade", disse ao jornal a presidente da CITE, Joana Rabaça Gíria. Em 2017, a CITE emitiu 747 pareceres – tendo o horário flexível dominado as situações apresentadas. Este ano, a comissão analisou 321 casos.

No entanto, os dados definitivos estão apenas trabalhados até 2016 – quando foram emitidos 688 pareceres. Nesse ano, 655 pareceres (95%) corresponderam a solicitação obrigatória por entidade empregadora e 84,5% foram referentes à recusa em conceder regime de horário flexível.

Segundo a presidente da CITE, é mais comum o sexo feminino pedir a mudança de horários, sinal de mentalidade que é preciso alterar. "A informação existe, o que falta é uma interiorização; em primeiro lugar dos conceitos, quer da conciliação, quer dos horários, quer dos tempos de trabalho necessários para que essa conciliação seja possível; em segundo, de atitude. Ainda subsistem casos em que se for o homem a pedir flexibilidade de horário ou para faltar ao trabalho para ir com a criança ao médico ouve: ‘A tua mulher não trata disso?’ É um exemplo académico mas existe. Falta uma interiorização a todos os níveis, quer dos próprios trabalhadores e trabalhadoras quer das entidades empregadoras, de que a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar é fundamental", explicou.