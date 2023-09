Rui Pinto não vai preso, mas está longe de ser inocente

Rui Pinto não vai cumprir (para já) pena de prisão efetiva. Foi condenado a uma pena de quatro anos de prisão com a pena suspensa pela prática de nove crimes. Vinha acusado de 90 crimes, sendo que foi absolvido de dois e amnistiado de 79.







SÁBADO

Um hacker sozinho

O único autor do Mercado do Benfica



Arrependimento (mas parcial)

A condenação, a amnistia e as indemnizações

Reações e próximos passos

Durante a leitura da sentença, que começou pelas 14h40, no Campus da Justiça, em Lisboa, e terminou pelas 16h30, a juíza deixou um aviso a Rui Pinto. "Num Estado de Direito nunca ninguém pode estar acima da lei. Não vale tudo e nunca poderá valer tudo. Ninguém mais do que os polícias e os tribunais gostaria que a justiça fosse mais célere, mas os fins nunca poderão justificar os meios. A verdade não é um valor absoluto e não pode ser investigada a qualquer preço, muito menos quando viola direitos individuais", disse a juíza que presidiu o coletivo, Margarida Alves.Os juízes consideraram que ficaram provados maior parte dos pontos da acusaçãoDurante as suas declarações ao tribunal, Rui Pinto aludiu por diversas vezes à existência de outros indivíduos envolvidos na divulgação de documentos do Football Leaks. Afirmou ter tido a ideia de lançar a plataforma durante "uma noite de copos em Praga" e que posteriormente se tinham lançado na empreitada como uma "task force".Os juízes descredibilizaram esta teoria. Na decisão lida por Margarida Alves referiram várias vezes que não foram feitas quaisquer provas de existência de terceiros no acesso à informação que estava em sua posse.Não só não foram encontradas provas técnicas dessa participação, como a conduta de Rui Pinto aponta sempre, no entender dos juízes, para que tenha agido sozinho. Os juízes consideraram as perícias técnicas feitas pela Polícia Judiciária, os depoimentos de várias testemunhas que afirmaram sempre que apenas comunicaram com o português e que este sempre foi apresentado como "o autor" dos Football Leaks e, posteriormente, do Luanda Leaks.Os juízes salientaram ainda que na primeira mensagem de sempre publicada no blog do Football Leaks se podia ler: "(…) Irei divulgar aqui durante os próximos meses diverso material que me chegou (…) Aceito doações, porque adquirir este material levou-me imenso tempo". Margarida Alves estranhou a utilização da primeira pessoa do singular em toda a mensagem. "Se fosse um coletivo não teria escrito no plural?", questionou. Rui Pinto abanava a cabeça.Os juízes questionam ainda que, se Rui Pinto tinha companheiros, por que motivo se assumiu sempre como único detentor dos documentos exfiltrados à Doye, porque se assumiu sozinho como autor do blog e por que motivo foi o único a pedir auxílio ao advogado Aníbal Pinto?Durante as sessões, confrontado com o facto de todas as publicações terem cessado depois da sua detenção, Rui Pinto explicou este facto com os seus companheiros terem ficado com medo e recuado.O coletivo de juízes considerou que Rui Pinto foi o único responsável pelo blog "Mercado de Benfica", apesar do hacker negar veemente a acusação e ter mesmo classificado a atuação do alegado autor do mesmo como lamentável.Quanto ao Mercado de Benfica, a juíza notou que Rui Pinto tinha na sua posse dados que só poderiam ser possuídos pelo administrador do mesmo site. "O Blog Mercado do Benfica surgiu para agitar as águas, tal como o Football Leaks, mas não parece credível que tenha sido levado a cabo por um grupo de pessoas", até porque as publicações no mesmo deixaram de ser feitas depois da sua detenção. A juíza desconsiderou as considerações de Rui Pinto que afirmou ter tido "várias discussões com o autor do Mercado de Benfica" e que considerou "a divulgação de caixas de correio [dos servidores do SL Benfica] foi inaceitável", dizendo mesmo que se tratou de "uma canalhice".Para concluir que Rui Pinto tinha um papel relevante - na verdade, era o único autor - no blog Mercado de Benfica, os juízes sublinham que se assim fosse, não fazia sentido que tivessem sido encontradas na posse do jovem as credenciais de acesso ao blogue que só o autor deveria possuir. "Não é de todo verosímil, coerente ou crível que sabendo o suposto autor de tal blog que o arguido era veementemente contra as publicações que estavam a ser feitas e a forma como o mesmo se estava a afastar do projeto Football Leaks deixasse nas mãos de Rui Pinto as credenciais de administrador e com elas a possibilidade de ver o trabalho boicotado ou mesmo suspenso", sustentaram.Os juízes consideraram que o arguido mostrou estar arrependido da forma como agiu. "A favor do arguido Rui Pinto terá que ser tido em consideração que confessou a prática dos factos; afirmando que se tratou de um erro pelo qual se mostrou arrependido e envergonhado", afirmaram. Já quanto a Aníbal Pinto não se mostraram convencidos de que o mesmo esteja arrependido da sua atuação.O coletivo considerou que o advogado insistiu que, apesar dos seus conhecimentos jurídicos, agiu sempre apenas no intuito de intermediar um contrato de prestação de serviços relativo a um técnico de informática e de não ter participado na tentativa de extorsão. "Era-lhe exigida uma conduta bastante diferente devido aos conhecimentos jurídicos que possuía", referiram.Os juízes sublinharam que os dois arguidos foram movidos pela facilidade com que achavam serem capazes de obterem uma avultada quantia monetária, sendo que tentaram pedir à Doyen Sports Investment entre 500 mil e um milhão de euros.Margarida Alves descartou também a invocação do estatuto de denunciante (whistleblower), ao defender que a proteção ao abrigo desse regime "terá de ter por base a inexistência da prática de um crime pelo próprio na obtenção da informação" e que o direito à liberdade de expressão não é argumento que justifique a violação do sigilo da correspondência. De novo, "os fins não podem justificar os meios".Inicialmente, Rui Pinto vinha acusado de 90 crimes. Eram 68 crimes de acesso indevido (sendo que Bruno de Carvalho desistiu da queixa durante a audiência de julgamento), 14 crimes de violação de correspondência (três na forma agravada), seis crimes de acesso ilegítimo, um crime de sabotagem informática e um crime de extorsão na forma tentada.Rui Pinto acabou por ser condenado pela prática de um crime de extorsão na forma tentada (em co-autoria com Aníbal Pinto), cinco crimes de acesso ilegítimo Doyen, Sporting, Federação Portuguesa de Futebol, à sociedade de advogados PLMJ e à Procuradoria-Geral da República (PGR), três crimes de violação de correspondência agravada aos advogados João Medeiros, Rui Costa Pereira e Inês Almeida Costa. No total foi condenado a uma pena de quatro anos de prisão suspensa.Foi absolvido de um crime de acesso ilegítimo (referente à Plataforma Score) e de um crime de sabotagem informática por falta de provas e recebeu ainda amnistia por 79 crimes, pela aplicação da lei da amnistia aprovada no âmbito da vinda do Papa a Portugal. Como à data da prática dos crimes, Rui Pinto tinha menos de 30 anos, estava apto a beneficiar da lei da amnistia para jovens entre os 16 e 30 anos que foi decretada na sequência da vinda do Papa a Portugal, a propósito da Jornada Mundial da Juventude. Os crimes passíveis de serem amnistiados eram aqueles com uma moldura penal inferior a um ano de prisão ou 120 dias de multa. Foram portanto alienados os crimes de violação de correspondência e de acesso indevido (79).Foi ainda condenado a pagar multas no valor de 2.039 euros a Rui da Costa Pereira, uma outra de igual valor a Inês Almeida Costa (por compensação de danos não patrimoniais) e ainda 15 mil euros ao advogado João Medeiros. Foi ainda condenado ao pagamento de uma multa de três mil euros à Doyen Sports. Já Aníbal Pinto terá de pagar 2.500 euros à Doyen.A juíza explicou que o hacker beneficiou do facto de ser jovem, não ter antecedentes criminais e o facto de ter confessado, parcialmente, alguns dos seus crimes e ter mostrado arrependimento dos mesmos, além de estar presentemente a colaborar com as autoridades judiciais. Já a favor de Aníbal Pinto pesou o facto de não ter condenações criminais prévias, ter demonstrado ser um trabalhador responsável e mostrar-se "inserido ao nível laboral". Os juízes destacaram ainda como abonatório o relacionamento afetivo que mantém há vários anos e a relação de "grande proximidade" com os filhos.

À saída do tribunal, o advogado Francisco Teixeira da Mota mostrou-se satisfeito com o desfecho do julgamento, ressalvando que há ainda a hipótese de vir a recorrer da sentença. "Claro que não se podia contar com uma absolvição total já que houve confissão de crimes, mas penso que a decisão reconhece o trabalho importante desenvolvido por Rui Pinto", declarou aos jornalistas. O Ministério Público também não manifestou ainda se pretende recorrer da decisão.



Para já, Rui Pinto deverá continuar no programa de proteção de testemunhas e continuará também a braços com a justiça, na sequência de uma nova acusação do Ministério Público, conhecida em julho. Ao criador do Football Leaks foram agora imputados 377 crimes entre os quais o roubo dos emails do Benfica, intrusão na caixa de correio eletrónico de juízes e procuradores e ataque ao Estado.



O ex-CEO do fundo de investimento Doyen, Nélio Lucas, considerou esta segunda-feira que a pena suspensa de quatro anos de prisão "podia ter sido mais severa". "O tribunal acolheu na sua plenitude a nossa versão dos factos. Foi punido e muito bem, acho que podia ter sido uma pena mais severa, mas foi o que o tribunal entendeu", afirmou.



Já o advogado João Medeiros disse que "não fica propriamente satisfeito com o mal dos outros", mas que acredita que "as pessoas têm de responder pelos seus atos". Quanto à indemnização de 15 mil euros, diz que a quantia favorecerá a favor da "ala pediátrica do IPO". "Eu não quero qualquer dinheiro deste senhor."